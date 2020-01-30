Челябинск, , 18:49 — REGNUM В Челябинске ветеранам Великой Отечественной войны безвозмездно меняют сантехнику. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы идут в рамках благотворительного сантехнического марафона «Тепло в дома ветеранам», которую организовал один из благотворительных фондов. Так, ремонт провели в квартире труженицы тыла Линды Рычковой. Здесь она живёт больше 50 лет. Женщина похоронила своего сына, который погиб в Афганистане, а затем и мужа, не пережившего эту утрату. Сантехника пришла за 30 лет в негодность. Теперь её полностью обновили.

Всего в ходе акции сантехнику заменят в квартирах 15 ветеранов. «Тепло в дома ветеранам» впервые прошла в 2015 году. Тогда сантехники из Свердловской, Курганской и Тюменской областей, Москвы, Югры и Ямала, а также регионов Приволжского и Сибирского федеральных округов бесплатно заменили сантехнику в квартирах более 50 ветеранов.