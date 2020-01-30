Токио, , 18:43 — REGNUM Правительство Японии созвало комиссию по борьбе с распространением китайского коронавируса в стране, 30 января сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на собрании комиссии, что правительство предпримет все меры для борьбы с коронавирусом, включая проверку граждан, которые путешествовали в Ухань.

Япония эвакуировала более 200 своих граждан из китайского Уханя, причем у троих из них был обнаружен коронавирус.

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