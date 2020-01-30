Южно-Сахалинск, , 18:40 — REGNUM Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова встретилась с представителями общественности Сахалинской области для обсуждения поправок в Конституцию РФ.

«Мы выезжаем в регионы, чтобы узнать мнение жителей и услышать их предложения», — сообщила участникам обсуждения Ольга Амельченкова.

«В первую очередь жителей Сахалина беспокоили вопросы, связанные с противодействием фальсификации истории. Конечно, очень обидно, когда некоторые коллеги из других стран делают черное белым, белое — черным, это не может не беспокоить нас и жителей Сахалина. Предложение по внесению слов о недопустимости фальсификации истории, о сохранении исторической памяти — мы обязательно этот вопрос в рамках федеральной рабочей группы проработаем», — сообщила Ольга Амельченкова.

В частности, по ее словам, у представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» есть идея — внести в текст преамбулы Конституции РФ слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти.

Эту инициативу поддержали и общественники, подчеркнула Ольга Амельченкова.

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