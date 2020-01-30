Южно-Сахалинск, 30 января 2020, 18:40 — REGNUM Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова встретилась с представителями общественности Сахалинской области для обсуждения поправок в Конституцию РФ.
В частности, по ее словам, у представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» есть идея — внести в текст преамбулы Конституции РФ слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти.
Эту инициативу поддержали и общественники, подчеркнула Ольга Амельченкова.
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