Москва, 30 января 2020, 18:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал усилить меры по борьбе с распространением нового коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
«Правительство приняло своевременные меры и закрыло границы с Китаем на Дальнем Востоке. Но их нужно усилить еще: прервать любое транспортное сообщение, пока вспышка нового коронавируса не будет остановлена», — предложил Жириновский.
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.