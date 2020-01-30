Токио, , 18:25 — REGNUM У троих граждан Японии, ранее репатриированных из китайского Уханя, обнаружен коронавирус, 30 января передает агентство Reuters.

По сообщению минздрава Японии, вирус был подтвержден у троих из пяти японцев, прибывших из Китая с симптомами заболевания. Остальные из 206 эвакуированных граждан здоровы.

По информации на 30 января, жертвами нового коронавируса в Китае стали 170 человек, число заболевших превысило 8000 в Китае и за его пределами.

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