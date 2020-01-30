Челябинск, , 18:23 — REGNUM В Челябинске за 2019 год на бригады скорой помощи нападали 33 раза. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 19 случаях медикам угрожали. Ещё в 14 их здоровью был причинён ущерб. Продолжились нападения и в 2020 году. Бригада прибыла к мужчине, находившимся без сознания. Оказавшиеся рядом лица, возможно, опьянённые наркотиками, начали угрожать медикам. Через четыре минуты после вызова силовики были на месте и навели порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, машины скорой помощи Челябинска оснастили «тревожными кнопками». Ими оборудовали все 76 карет.

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