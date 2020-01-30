Калининград, , 18:13 — REGNUM В Калининградской области предприняты все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса нового типа, а санитарно-карантинный контроль только в январе уже прошло 49,5 тыс. пассажиров, сообщает правительство Калининградской области.

В пунктах пропуска осуществляется контроль за прибывающими с помощью стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

«Схема полностью отработана уже давно, на сегодняшний день также проведены необходимые учения по возможному случаю в аэропорту «Храброво», и все службы показали правильность действий», — утверждает глава Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

У троих граждан, посещавших незадолго до этого Китай в качестве туристов были обнаружены симптомы ОРВИ. Они сами обратились за помощью к медицинским специалистам. Они были госпитализированы, и лабораторно обследованы на весь перечень возможных возбудителей респираторных инфекций, включая новый коронавирус. В итоге все троя оказались больны гриппом.