Новосибирск, , 18:00 — REGNUM Тёплая зима, которая наблюдается в этом году, автоматически в головах обывателей связывается с глобальными климатическими изменениями, в частности с потеплением, вызванным деятельностью человека, отмечает заместитель завкафедры экологической безопасности и управления природопользованием Новосибирского государственного университета экономики и управления Екатерина Цускман.

Екатерина Цускман «Удивительно тёплая зима в этом году наверняка дала повод порадоваться тем людям, которые страдают рядом заболеваний, таких как астма, псориаз и сердечные заболевания, так как именно в условиях зимней стужи они могут чувствовать себя хуже. Но и тёплая зима не приносит большой радости: растёт количество заболевших гриппом и ОРВИ, так как вирусы боятся морозов, а человеческий организм, напротив, повышает свои защитные способности, колебания атмосферного давления — ещё одна причина плохого самочувствия в тёплую зиму людей с проблемами с давлением и болезнями суставов, склонным к мигреням, а ещё все мы зависим от количества солнечного света: в теплую пасмурную погоду ухудшается настроение даже у психически здоровых людей. Все эти проблемы со здоровьем явно не способствуют повышению трудоспособности у людей, занятых во всех сферах производства. Помимо температурного фактора и атмосферного давления для тёплой зимы характерно обилие осадков, которые существенно осложняют жизнь, как большого города, так и сельских поселений — пробки, заторы, закрытые по погодным условиям автомобильные дороги местного и регионального значения влекут за собой дополнительные расходы средств на уборку снега, временные потери при транспортировке грузов, повышают нервозность водителей, провоцируют аварии, то есть тоже неблагоприятно влияют на социальную и экономическую ситуацию на местах. Мы живём в Сибири, и обилие снега для нас не уникальная ситуация. По-хорошему, все службы должны быть готовы к оперативному реагированию на текущие погодные условия, но, к сожалению, происходит это не всегда. Также, возвращаясь к теме здоровья, своевременно неубранные тротуары влекут за собой большое количество травм — ушибов, растяжений и переломов, ведь порой очень сложно добраться по снежной каше на льду до нужного места».

Таким образом, отмечает эксперт, тёплая аномальная зима показывает уровень готовности коммунальных служб города и качество работы управляющих компаний, и даёт им возможность совершенствовать существующие подходы к уборке территории.

Также, отмечает Цускман, тёплая и снежная погода — радость для всех любителей зимних видов спорта — лыжи, сноуборд, коньки. Благодаря таким климатическим условиям люди больше стремятся проводить активно свой досуг в компании семьи и друзей, тем самым стимулируя бизнес и администрацию города развивать зимнюю спортивную инфраструктуру. Среди обывателей растёт интерес к зимним видам спорта и развивается сопутствующий малый бизнес, начиная от передвижных кофеен и до проката спортивного инвентаря.

Грета Тунберг, гораздо большие результаты не в ущерб экономическому росту могут дать современные экономические и административные механизмы. Так, в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что назрела объективная необходимость в создании полноценной системы экологического мониторинга, начиная именно с системы контроля качества атмосферного воздуха, ведь именно доскональный, достоверный, оперативный контроль может помочь решить вопрос с несанкционированными выбросами загрязняющих веществ предприятиями и отслеживать их концентрации. Также президент заявил, что до конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В тексте послания также отмечена необходимость интенсификации процесса по внедрению в наш быт раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, а в деятельность промышленных предприятий внедрения на законодательном уровне давно известного принципа «производитель / загрязнитель платит», то есть затраты на утилизацию упаковки должны лежать именно на производителе товаров. Таким образом, президент обозначил переход нашей экономики к экономике замкнутого цикла как целевой ориентир её развития. Также хочется отметить, что применение таких инструментов, как экологический менеджмент и экологический аудит, будут способствовать снижению вредных выбросов в атмосферный воздух, применению НДТ и популяризации принципа «производитель платит», так как именно в рамках хорошо отлаженной и реально работающей системы экоменеджмента такие управленческие решения напрашиваются сами собой и не представляются непреодолимым препятствием для развития бизнеса, а, скорей, наоборот, как путь постоянного развития и совершенствования. Регулярное проведение пусть даже инициативного экологического аудита может помочь решить существующие проблемы максимально эффективно с минимальными затратами». Екатерина Цускман «Естественно, что такая тёплая зима автоматически связывается в головах обывателей с глобальными климатическими изменениями, в частности с потеплением, вызванным деятельностью человека. Действительно, климатические изменения носят сегодня глобальный характер, но их направленность на разных территориях диаметрально противоположна — в Сибири в январе плюсовые температуры, в пустыне — снег. Существует множество подходов к объяснению причин этих изменений, начиная от теории естественных циклических климатических изменений (все мы знаем о ледниковом периоде), обусловленных активностью Солнца и изменением орбиты Земли, до однозначного огульного обвинения человечества в нарушении глобальных экосистемных процессов и связей в результате своей хозяйственной деятельности. На наш взгляд, истинная природа глобального изменения климата лежит где-то посередине. И если с естественными причинами мы поделать ничего не можем, то свой вклад минимизировать не то что бы можем, а должны. Сегодня мы не можем отказаться полностью от использования углеводородного сырья, как к тому нас призывает ныне популярная экоактивистка, гораздо большие результаты не в ущерб экономическому росту могут дать современные экономические и административные механизмы. Так, в ежегодном послании Федеральному собранию президентотметил, что назрела объективная необходимость в создании полноценной системы экологического мониторинга, начиная именно с системы контроля качества атмосферного воздуха, ведь именно доскональный, достоверный, оперативный контроль может помочь решить вопрос с несанкционированными выбросами загрязняющих веществ предприятиями и отслеживать их концентрации. Также президент заявил, что до конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В тексте послания также отмечена необходимость интенсификации процесса по внедрению в наш быт раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, а в деятельность промышленных предприятий внедрения на законодательном уровне давно известного принципа «производитель / загрязнитель платит», то есть затраты на утилизацию упаковки должны лежать именно на производителе товаров. Таким образом, президент обозначил переход нашей экономики к экономике замкнутого цикла как целевой ориентир её развития. Также хочется отметить, что применение таких инструментов, как экологический менеджмент и экологический аудит, будут способствовать снижению вредных выбросов в атмосферный воздух, применению НДТ и популяризации принципа «производитель платит», так как именно в рамках хорошо отлаженной и реально работающей системы экоменеджмента такие управленческие решения напрашиваются сами собой и не представляются непреодолимым препятствием для развития бизнеса, а, скорей, наоборот, как путь постоянного развития и совершенствования. Регулярное проведение пусть даже инициативного экологического аудита может помочь решить существующие проблемы максимально эффективно с минимальными затратами».

Эксперт добавила, что человек как биологический вид, обладает огромными адаптационными способностями, может выживать даже в экстремальных условиях, но учитывая современное развитие науки и техники, стоит задуматься о возможностях повышения качества жизни, не нарушая при этом пока благоприятную для нас среду обитания.