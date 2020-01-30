Курган, , 17:44 — REGNUM В Курганской области для обеспечения учащихся младших классов бесплатным горячим питанием необходимо 200 млн рублей, из которых 84% средств будут выделены из областного бюджета. Об этом говорилось на круглом столе 30 января, где обсуждались инициативы президента России Владимира Путина, озвученные во время его послания к Федеральному собранию РФ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

С 1 сентября 2020 года 100% школ региона должны обеспечивать учеников с 1 по 4 класс бесплатными обедами.

На мероприятии отмечалось, что основными проблемами школьного питания в Зауралье являются невысокое качество блюд, низкая платёжеспособность населения и недостаточная мотивация родителей из-за качества питания.

Кроме того, малая стоимость школьных обедов не позволяет обеспечить необходимый набор продуктов для полноценного питания школьников и сводит меню учащихся к «углеводной» модели.

В ходе обсуждения было принято решение рекомендовать департаменту образования и науки Курганской области закупать и использовать продовольствие, маркированные знаком «Зауральское качество».