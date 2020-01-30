Ирвайн, США, , 17:42 — REGNUM После выхода Reforged игроки потеряли доступ к оригинальной Warcraft III. Об этом сообщает портал PCGamesN 30 января.

При желании обладатели Reforged могут вернуть старую графику в настройках игры. Однако многие сетевые функции (список лидеров, кланы, настройки профиля), которые присутствовали в оригинале, им теперь недоступны.

Напомним, геймеры остались недовольны обновлённой версией Warcraft III. На агрегаторе Metacritic игроки поставили ей меньше двух баллов из десяти.

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