Ирвайн, США, 30 января 2020, 17:42 — REGNUM После выхода Reforged игроки потеряли доступ к оригинальной Warcraft III. Об этом сообщает портал PCGamesN 30 января.
При желании обладатели Reforged могут вернуть старую графику в настройках игры. Однако многие сетевые функции (список лидеров, кланы, настройки профиля), которые присутствовали в оригинале, им теперь недоступны.
Напомним, геймеры остались недовольны обновлённой версией Warcraft III. На агрегаторе Metacritic игроки поставили ей меньше двух баллов из десяти.
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