Вильнюс, , 17:38 — REGNUM Литва получила необходимые реагенты для самостоятельной диагностики коронавируса нового типа, что исключает необходимость в случае подозрений обращаться в лаборатории иных стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января. Об этом заявил вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шишельгис.

При этом он отметил, что в настоящий момент власти рассматривают возможность покупки специальных термовизоров для выявления повышенной температуры у пассажиров в аэропортах и на границах.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 30 января в Китае было зарегистрировано уже 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусом. Умерли 132 человека.