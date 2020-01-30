Ирвайн, США, , 17:36 — REGNUM Разработчики Warcraft III: Reforged «исправляли игру по комментариям на Reddit». Об этом 30 января сообщает портал PCGamesN.

Ведущий художник проекта Роб МакНотон рассказал, что создатели Reforged прислушивались к комментариям игроков, которые участвовали в бета-тестировании. Часто разработчики ориентировались на гневные комментарии на Reddit и вносили правки, исходя из указанных в них недочётов.

Напомним, Warcraft III: Reforged вышла 29 января 2020 года. Игра была низко оценена игроками — на агрегаторе Metacritic у неё меньше двух баллов из 10.

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