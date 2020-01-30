Подгорица, , 17:43 — REGNUM Подать иск в Конституционном суде Черногории по поводу закона о вероисповедании решила Сербская православная церковь, сообщили 30 января в пресс-службе СПЦ.

Решение принято синодом СПЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющий права прихожан Сербской православной церкви.

Не только в Черногории, но и в Сербии и в Республике Сербской православные проводят акции протеста. Черногорские власти при этом утверждают, что СПЦ пытается монополизировать конфессиональную сферу в стране.

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