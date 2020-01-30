Москва, 30 января 2020, 17:33 — REGNUM Руководство ряда московских школ попросило родителей обучающихся отмечать причины пропуска уроков детьми в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Об этом ИА REGNUM сообщили родители школьников.
Отмечается, что распоряжение выдано в устной форме классным руководителям, которые посредством родительских чатов передали информацию родителям.
Чтобы указать причину пропуска ребёнком занятий, родители должны зайти в электронный дневник ученика, проставить его отсутствие на определённые дни и выбрать одну из причин пропуска — «по семейным обстоятельствам», «плохое самочувствие», «по болезни» и «другое».