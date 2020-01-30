Посёлок Бреды, Челябинская область, , 17:31 — REGNUM В челябинском Брединском районе трём девушкам из числа сирот предоставили непригодное к проживанию жильё. Это произошло ещё в 2014 году, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В 2019 году была проведена независимая экспертиза четырёхквартирного дома. По её результатам оказалось, что жильё непригодно к проживанию.

Прокуратура потребовала от мэрии предоставить девушкам другое жилище. В их интересах поданы иски в суд. Кроме того, Следственный комитет завёл уголовное дело по факту превышения чиновниками должностных полномочий.