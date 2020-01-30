Роквилл, США, , 17:31 — REGNUM Сегодня, 30 января, компания Bethesda Softworks проводит распродажу своих игр, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами в Австралии. Об этом разработчики рассказали на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/bethesda/status/1222566878104760320

Распродажа продлится сутки, во время её проведения все игры Bethesda будут доступны со скидкой в 33%. Сообщается, что все вырученные средства будут направлены в «Австралийский Красный Крест».

Напомним, Bethesda Softworks — это американская компания-разработчик видеоигр. Наиболее известными её проектами являются Fallout 4, Doom, TES V: Skyrim и др.

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