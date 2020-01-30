Курск, , 17:27 — REGNUM В исправительных учреждениях Курской области за последние пять лет было создано почти 500 дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Курской области Владимир Назаров.

Чаще всего заключённые занимаются швейным и литейным производством, металлообработкой, деревообработкой и сельским хозяйством. В исправительных учреждения выпускается более 100 наименований продукции. Объём выпущенных в 2019 году товаров составил 286 млн рублей.

За год заключённые на 260,4 га земель вырастили зерновые культуры и овощи на общую сумму 24 млн 11 тыс. рублей.

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