Курск, , 17:21 — REGNUM В Курской области в 2019 году в местах лишения свободы дистанционное обучение прошли 558 заключённых. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Курской области Владимир Назаров на заседании, посвящённом годовым итогам работы ведомства.

На дистанционной основе в промышленном университете «Синергия» учатся десять человек. При исправительных учреждениях региона работают три профессиональных училища, ведущие подготовку по 16 специальностям.

Больше половины заключённых участвуют в трудовой деятельности.

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