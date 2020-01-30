Владикавказ, , 17:20 — REGNUM В Северной Осетии нанесен ущерб при строительстве районной больницы в городе Ардоне на сумму около 318 млн рублей. В нанесении ущерба подозревают врио руководителя государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания», сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В отношении 42-летнего начальника организации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Известно, что в декабре 2018 года управление заключило госконтракт на сумму 293,2 млн рублей с компанией «Гарантпромбизнес» на реконструкцию Ардонской центральной районной больницы.

Работы должны были быть выполнены до 30 мая 2019 года. Однако к этому сроку строители не уложились, и было заключено дополнительное соглашение, согласно которому выполнение работ продлевалось до 31 августа 2019 года. К тому же была увеличена сумма контракта до 317,9 млн рублей.

В сентябре директор управления капстроительства перечислил строительной компании «Гарантпромбизнес» остаток средств по контракту, при этом достоверно зная, что выполненные подрядчиком работы не соответствуют проектно-сметной документации. Кроме того, на тот момент отсутствовало заключение органа государственного строительного надзора о техническом соответствии объекта.

Следствию предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления. Пока же известно, что после проведенного ремонта в только что открытой больнице в Ардоне обрушился потолок. Строители по горячим следам устранили все дефекты, сообщили в минздраве Северной Осетии, однако СКР организовал доследственную проверку по данному факту.

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