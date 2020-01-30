Курск, , 17:16 — REGNUM В Курской области в 2019 году снизился показатель заболеваемости заключённых в местах лишения свободы и не было ни одного случая больничных смертей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В шести учреждениях на территории региона отбывали наказание 13 тыс. 40 осужденных, в том числе на территории режимных учреждений — почти пять тысяч. На учёте в уголовно-исполнительной инспекции состояли восемь тысяч человек, 59 из которых — несовершеннолетние.

За год из исправительных учреждений были освобождены 2 тыс. 752 человека.