Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Пользователи Google Stadia недовольны малым количеством доступных игр в сервисе. Об этом 30 января сообщает портал DualShockers.

Геймеры на Reddit отметили, что за последние 40 дней для Stadia не вышло ни одной новой игры — хотя разработчики обещали добавить в сервис более 120 проектов в 2020 году. Помимо этого, игроки отмечают регулярные технические неполадки в работе платформы: нестабильное разрешение и ошибки сети.

Напомним, Google Stadia — это облачный потоковый сервис, предназначенный для запуска видеоигр. Платформа начала свою работу в ноябре 2019 года.

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