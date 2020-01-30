Минск, , 17:08 — REGNUM Арест всех директоров белорусских госпредприятий по производству сахара связан с тем, что «сейчас на слуху у всей республики». Об этом в эфире белорусского гостелеканала «Беларусь 4» заявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк.

Что именно «на слуху», сколько фигурантов в новом резонансном «сахарном» уголовном деле и как именно они доработались до таких результатов — генпрокурор не уточнил. По его словам выходит, что налогоплательщикам и в дальнейшем следует руководствоваться слухами.

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Однако некоторую официальную информацию Конюк всё же предоставил: «То, что сейчас произошло — это внешняя дебиторская задолженность, это мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном — российскими».

«Внедряемся, учимся. Мы не экономисты, не финансисты. Но этим нужно заниматься», — добавил белорусский генпрокурор.

По неофициальной информации, по «сахарному делу» уже задержаны полтора десятка человек. В их числе — директора всех четырёх государственных заводов по производству сахара. Ради задержания двух директоров, вылетевших рейсом в Мюнхен, пришлось даже разворачивать самолёт в небе над Польшей.

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Незадолго до скандальных арестов граждане Белоруссии зафиксировали и выложили в социальных сетях фотографии с ценниками на белорусский сахар в российских магазинах: как оказалось, гражданам России он обходится почти на четверть дешевле. В то же время власти Белоруссии распорядились поднять цены на российский сахар, успешно продававшийся в белорусских торговых сетях.

Ещё ранее Минск и Москва конфликтовали из-за демпинга белорусского сахара на российском рынке. Решением проблемы стало введение квот на поставку продукции белорусских госпредприятий, пользующихся огромной господдержкой — в отличие от российских производителей, работающих в рыночных условиях.

В 2019 году российские предприятия столкнулись с проблемами сбыта из-за перепроизводства.