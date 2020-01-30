Москва, , 17:07 — REGNUM Для экспресс-диагностики нового вида коронавируса российским врачам не потребуется брать кровь пациента на анализ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, лицам, прибывающим из Китая и имеющим признаки заражения, будут проводить термометрию и забор материала из носа и зева.

Собеседник агентства подчеркнул, что специалисты будут одеты в специальные противоинфекционные костюмы. Результаты экспресс-диагностики будут известны спустя сутки, добавил источник.