Липецк, , 17:05 — REGNUM Арбитражный суд Липецкой области отказался удовлетворять иск ООО Специализированный застройщик «Строймастер» к общественнику Михаилу Ларионову и советнику генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяне Семеновой о защите деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года разгорелся скандал вокруг строительства 25-этажного жилого комплекса в переулке Яблочкина. «Строймастер» хотел возвести дома, несмотря на протесты местных жителей. Стройку заморозили и запретили там возведение любых зданий, кроме социальных объектов.

Тема активно обсуждалась, и Михаил Ларионов и Татьяна Семёнова прокомментировали ситуацию на своих страницах в «Фейсбуке». Застройщик обвинил их в распространении недостоверных сведений, наносящих вред деловой репутации. Однако суд, изучив материалы дела и итоги лингвистической экспертизы, в удовлетворении иска отказал.

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