Пекин, , 17:02 — REGNUM Частный исследовательский университет Джона Хопкинса, расположенный в городе Балтимор, штат Мэриленд (США), ведёт карту распространения коронавируса 2019-nCoV по Земле в режиме онлайн. Она носит название Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases.

По состоянию на 14 часов 28.01.2020 года на этом ресурсе была следующая информация: количество заражённых во всех странах — 4474 человека (в материковом Китае — 4409), умерших — 107 человек, полностью выздоровевших — 63 человека. В данный момент на этом ресурсе следующие цифры: количество заражённых во всех странах — 7783 человека (в материковом Китае — 7678), умерших — 170 человек, полностью выздоровевших — 133 человека.

Рост количества заражённых вирусом за этот период составляет 72%.

Минздравом России совместно с Роспотребнадзором РФ разработаны временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Они предназначены для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Документ датирован 29 января 2020 года.

В этих рекомендациях, в частности, говорится, что 25% подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в Китае, были классифицированы китайскими органами здравоохранения как тяжелые (16% тяжелых больных, 5% в критическом состоянии и 4% умерших).

Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал версию о том, что коронавирус 2019-nCoV относится к этноориентированному биогенному оружию.