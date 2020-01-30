Пекин, 30 января 2020, 17:02 — REGNUM Частный исследовательский университет Джона Хопкинса, расположенный в городе Балтимор, штат Мэриленд (США), ведёт карту распространения коронавируса 2019-nCoV по Земле в режиме онлайн. Она носит название Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases.
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Рост количества заражённых вирусом за этот период составляет 72%.
Минздравом России совместно с Роспотребнадзором РФ разработаны временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Они предназначены для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV. Документ датирован 29 января 2020 года.
В этих рекомендациях, в частности, говорится, что 25% подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в Китае, были классифицированы китайскими органами здравоохранения как тяжелые (16% тяжелых больных, 5% в критическом состоянии и 4% умерших).
Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал версию о том, что коронавирус 2019-nCoV относится к этноориентированному биогенному оружию.