Курск, , 16:52 — REGNUM В Курской области в 2019 году было зарегистрировано девять случаев кори. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Четверо заболевших — дети, которым родители отказались делать прививки. В 2019 году в области были привиты 9 тыс. 542 человек, в том числе 551 ребенок и более тысячи трудовых мигрантов-иностранцев.

В 2020 году иммунизация трудовых мигрантов, которые относятся к группе риска, продолжается. К 24 января привиты 24 человека, всего за год планируется вакцинировать 500 человек.