Белгород, , 16:51 — REGNUM Начальник Центра показа авиационной техники, военный лётчик авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» Андрей Алексеев встретился со школьниками Краснояружского района Белгородской области. Лётчик ответил на многочисленные вопросы детей и рассказал, как создавалась самая сложная фигура высшего пилотажа, сообщили 30 января в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Андрей Алексеев пилот высшего уровня, участник военного воздушного парада Дня Победы в Москве, выполняет сложнейший полёт ромбом, который называют «Кубинским бриллиантом». Командир «Русских витязей» рассказал школьникам про Центр показа авиационной техники, о лётной работе и военной подготовке лётчиков, о видах самолётов, на которых ему пришлось работать.

«Для нас самое важное, чтобы пилот обладал человеческими качествами, чтобы можно было доверять и ждать от него взаимопомощи в полной мере», — так ответил командир пилотажной группы на вопрос о качествах пилотов.

Пилот занимается высшим пилотажем с 2001 года. Выполняет полёты в качестве ведущего, а также внешнего, внутреннего и хвостового ведомого.