Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В Южном окружном военном суде состоялось первое слушание по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Подсудимые — четверо жителей Дагестана — свою вину не признали, пишет 30 января ТАСС.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, Шамиль Магомедов и Хидирнеби Казуев. Они были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Позже им предъявили обвинение в участии в деятельности террористических организаций, незаконном изготовлении и обороте оружия.

По данным следствия, в мае 2017 года обвиняемые решили с помощью самодельного взрывного устройства совершить теракт на концерте Киркорова, запланированном в столице Дагестана на 6 июля. Однако реализовать свой план они не смогли из-за усиленных мер безопасности.

Южный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела 6 февраля. Отметим, что сам Киркоров потерпевшим не признан и не допрашивался по этому делу.

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