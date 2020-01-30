Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 16:26 — REGNUM Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, который в течение месяца проходил лечение после покушения на его жизнь, уже 3 февраля может вернуться к своим обязанностям.

О том, что Николай Фролов планирует уже в ближайшее время выйти на работу он сам сообщил на заседании совета народных депутатов 30 января, пишет «Полиграф.Медиа». Вместе с тем, 3 февраля — предварительная дата, точная дата пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Фролов получил тяжёлые ранения обеих ног 26 декабря 2019 года, в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под его служебный автомобиль. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, дело расследуют московские следователи. За информацию, которая может быть полезна для следствия, объявлена награда.