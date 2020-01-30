Москва, , 16:24 — REGNUM Законопроект, освобождающий граждан от уплаты банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Юрий Афонин и Владимир Блоцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Инициатива предполагает освобождение граждан от оплаты комиссий и иных вознаграждений кредитных организаций, операторов национальной платежной системы, платежных агентов при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

В настоящее время банковская комиссия при оплате жилья и коммунальных услуг для физических лиц составляет от 0,5 до 2% от их стоимости. Размер комиссии зависит от способа оплаты — наличными денежными средствами через кассу, банкомат или через онлайн-банк.

Ранее о намерении внести такой законопроект заявляли в «Единой России».