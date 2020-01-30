Великий Новгород, , 16:23 — REGNUM В Новгородской области лабораторно подтверждены пять случаев гриппа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в эфире «Новгородского областного телевидения» заявила главный санитарный врач региона Елена Никифорова.

«Идёт подъём заболеваемости, но эпидемические пороги не превышены», — подчеркнула она.

В основном, по словам Никифоровой, болеют дети. В регионе циркулирует вирус гриппа B — пока выявлены три таких случая. Кроме того, у двух жителей Новгородской области выявлен пандемический грипп — они заболели после возвращения из Вьетнама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 по 26 января в Новгородской области отмечался рост заболеваемости ОРВИ на 25,8%, но в целом в регионе пока сохраняется низкий уровень заболеваемости респираторными инфекциями.

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