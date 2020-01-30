Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM На территории Нижегородского кремля 31 января откроется граффити, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изображение будет располагаться на трансформаторной подстанции «Россети Центр и Приволжье Нижновэнэрго», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Граффити появилось как одно из мероприятий проекта «Образ Победы» в рамках Года Памяти и Славы, утверждённого президентом России Владимиром Путиным.

Граффити выполнили нижегородские мастера стрит-арта Василий Куклев и Дмитрий Дренин. Откроют новый арт-объект представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и компании Россети.

Уточняется, что первое граффити с портретом ветерана Великой Отечественной войны Леонида Жукова уже появилось в Сормовском районе прямо перед окнами квартиры ветерана.

К маю 2020 года граффити появятся на различных объектах во всех районах Нижегородской области. Всего в регионе будет 75 таких арт-объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Год памяти и славы в Нижегородской области открылся митингом в рабочем посёлке Шатки, посвященном 90-летию Тани Савичевой, который был приурочен к Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Таня была эвакуирована в поселок Шатки тогда ещё Горьковской области, где и скончалась в возрасте 14 лет.

27 января благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» провел мероприятие, посвященное Международному дню Памяти Жертв Холокоста.