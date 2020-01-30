Оттава, , 16:18 — REGNUM Члены семей канадских дипломатов будут эвакуированы из Китая из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, пишет 30 января The Globe and Mail.

Уточняется, что Китай покинут не все члены семей, а только люди старше 65 лет, дети и те, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом сами сотрудники дипмиссии остаются на китайской территории.

Вышеуказанные меры не распространяются на территорию Гонконга.

Напомним, дипмиссии Канады действуют помимо Пекина в Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу. К настоящему моменту от коронавируса в Китае скончались уже 170 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада объявила об эвакуации своих граждан из Китая