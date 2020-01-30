Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Петербургские врачи будут участвовать в проверке граждан РФ, которых эвакуировали из КНР, где зафиксирована вспышка коронавируса, а также туристов, прибывающих в город из других стран, где также были отмечены случаи заражения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 января в комитете по здравоохранению Северной столицы.

«Врачи привлекаются и будут привлекаться в рамках противоэпидемических мероприятий», — прокомментировали в комздраве.

Как сообщалось, 29 января в аэропорту «Пулково» приземлился первый самолет с эвакуированными в Петербург с острова Хайнань российскими гражданами. Специалистами СКП «Пулково» совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и силами двух бригад городской поликлиники № 21 Московского района был проведен санитарно-карантинный контроль борта. Еще на борту у пассажиров и персонала были взяты замеры, а также соскобы на наличие вирусов. Все прибывшие прошли повторную термометрию с использованием стационарных тепловизоров в залах прилета аэропорта.

Всего с 1 января 2020 года в аэропорту было досмотрено 34 рейса из КНР, восемь — из Таиланда, четыре — из Вьетнама. Таким образом, число досмотренных лиц составило более 15 тысяч человек. Случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

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Начиная с 30 января въезд на территорию Петербурга и Ленинградской области по электронным визам гражданам Китая временно запрещен, это сделано для того, чтобы не допустить на территорию региона опасного заболевания.

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