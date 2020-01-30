Иваново, , 16:17 — REGNUM В Иваново коммунальщики в борьбе с гололёдом применили природный рассол. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 30 января.

«Это жидкий природный противогололедный материал, добываемый из недр земли через четырехкилометровую скважину. У нас в регионе скважины такой глубины нет, поэтому пока возим из Ярославской области, из сложностей — в пути рассол остывает», — пояснил глава города Владимир Шарыпов.

По его словам, рассол быстрее, чем пескосоляная смесь, воздействует на наледь и снежные накаты, его применяют на федеральных трассах. Рассол эффективен до — 15 °C, а 16 тонн реагента хватает на обработку 30 километров двухполосной дороги. Шарыпов добавил, что переоборудование пяти КДМ и создание базы для хранения рассола оценивается в 13 млн рублей, но даже в этом случае применение рассола по сравнению с пескосоляной смесью дешевле, уверен глава города.

В числе недостатков такого рассола называют доставку, а также то, что рассол ускоряет коррозию металла автомобилей. Впрочем, полностью отказываться от пескосоляной смеси городские власти не намарены, она будет применяться на подъемах и спусках, аварийно-опасных участках, при низких температурах, когда химические реагенты не работают.