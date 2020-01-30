Брянск, 30 января 2020, 16:14 — REGNUM Региональный закон об ограничении продажи снюсов приняли 30 января депутаты Брянской областной думы. В документе дали чёткое определение бестабачным изделиям, устройствам, имитирующим курение табака, электронным системам доставки никотина, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Законом запрещается розничная продажа и распространение несовершеннолетним бестабачных изделий и устройств, имитирующих курение табака. За нарушение правил предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей гражданам, до 20 тысяч должностным лицам, юридические лица заплатят от 100 до 200 тысяч рублей.
Проект закона был инициирован прокуратурой совместно с губернатором .