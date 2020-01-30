Москва, , 16:10 — REGNUM Бывший совладелец группы «Открытие» Борис Минц, который в настоящее время находится в Великобритании и в России обвиняемого в многомиллионной растрате, может быть заочно арестован в России. Об этом 30 января сообщили в Басманном суде Москвы.

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В судебной инстанции пояснили, что об этом ходатайствует Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС. Также в розыск объявлены два сына бизнесмена, они также обвиняются в растрате.

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году бизнес предпринимателя Бориса Минца в России начал проверять Следственный комитет. Поводом для начала проверок стало обращение главы банка «Открытие» Задорнова по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд рублей в августе 2017 года. Сам Минц считает, что против него и его бизнеса была развернута кампания, поводом для которой стала критика бизнесмена в адрес Банка России. В итоге Минц вместе со своей семьей поспешил сбежать в Великобританию, где и находится до сих пор.

В декабре 2019 года в высоком суде Лондона Минц обвинил первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина и зампреда Центробанка Василия Поздышева, а также руководителя банка «Открытие» Михаила Задорнова и руководитель банка «Траст» Александра Соколова в нанесении ему огромного ущерба.