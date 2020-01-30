Москва, , 16:09 — REGNUM Когда возникнет реальная угроза человечеству, то её не заметят, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

«Если, не дай господи, случится настоящая пандемия, все большие крупные, богатые страны первым делом закроют границы, а бедные будут подыхать. Потому что все антибиотики останутся в США, в Европе. А всё, что южнее, будет вымирать от болезней», — сказал один из участников передачи публицист Сергей Мардан.

«Когда можно объединяться, всегда лучше объединяться, — заметил в свою очередь Делягин. — Кто у нас был главный антисоветчик XX века? Черчилль! С кем объединился Черчилль? С CCCР. Как только проблема была решена, он сразу стал планировать войну против нас. Даже сейчас, когда мы видим антикитайскую информационную войну, совершенно лютую, те же самые американцы посылают в Китай специалистов. Но я хочу заметить, что когда возникнет реальная угроза человечеству, мы этой угрозы не заметим. Реальная угроза — это супербактерия, которая устойчива ко всем антибиотикам. И эти бактерии сейчас есть во всех мегаполисах западной Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, движение через 16 пунктов пропуска на российско-китайской границе приостанавливается с 31 января в связи с распространением в КНР коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 30 января на официальном сайте правительства.

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