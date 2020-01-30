Грозный, , 16:07 — REGNUM В Чеченском городе Гудермесе открылся поселок для переселенцев из оползневой зоны в Ножай-Юртовском районе. Безопасное жилье получили 172 человека. Они стали обладателями квартир в 22 новых домах. Об этом 30 января сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, к поселку подведены все коммуникации — около одного километра линий электропередачи и столько же газопровода, проложены 852 метра водопровода и асфальтированная дорога. Большая заслуга в решении жилищной проблемы «оползневиков» принадлежит министру внутренних дел по ЧР Руслану Алханову, который курирует развитие Шелковского и Гудермесского районов, отметил Кадыров.

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Напомним, в 2019 году Чечня получила из федерального бюджета 1,140 млрд рублей на переселение 1747 жителей из оползневых зон. На строительство поселка, который открыт сегодня в Гудермесе, было направлено около 115 млн рублей.

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