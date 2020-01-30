Москва, , 16:08 — REGNUM На следующей неделе в Москве в ночные часы стоит ожидать морозы до — 13 °C. Об этом 30 января рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предварительные расчёты говорят о том, что температура в ночные часы в Москве в середине следующей недели может понижаться до −13… −8 °С», — приводит РИА Новости слова Поздняковой.

Также она рассказала, что дневные значения температуры воздуха в это же время также будут носить небольшой отрицательный характер.

«Дневная температура тоже будет слабо отрицательной, в пределах −1… −6°С», — отметила синоптик.

Кроме этого, она указала, что даже при таких отрицательных значениях температуры воздуха, среднесуточная температура будет выше климатической нормы — — 5°… — 6 °C, при норме — 9 °C.

Помимо этого, главный специалист столичного метеобюро сообщила, что пришедший февраль также будет теплым, потому что дневная температура будет подниматься до уровня оттепели, а ночная — станет умеренно морозной.

При этом Позднякова уточнила, что общая среднесуточная февральская температура всё равно будет гораздо выше нормы, так как составит в среднем около 0 °C при норме — 9 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 30 января ожидается мокрый снег и облачность.