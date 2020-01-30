Москва, , 16:10 — REGNUM Правительствам Москвы и Московской области рекомендовано обеспечить к 30 октября создание музея «Бутовский полигон». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает 30 января пресс-служба Кремля.

В создании музея на территории памятного места рекомендовано участвовать Московской патриархии. Создать музей в Бутово главу государства в декабре 2019 года попросили участники заседания СПЧ, Путин одобрил эту инициативу.

Считается, что в период с 1937 по 1950-е годы на бывшем стрелковом полигоне НКВД в Ленинском районе Подмосковья были расстреляны десятки тысяч человек. Среди казнённых были представители духовенства. Путин посещал Бутовский полигон в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент РФ обвинил создателя СССР Владимира Ленина в том, что тот «заложил мину» под российскую государственность. Теперь невозможно понять, что делать с Бутовским полигоном и памятью о тех событиях, отметил в числе прочего Путин.

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