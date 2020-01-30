Уфа, , 15:58 — REGNUM Воскресный кафедральный собор планируют достроить в Уфе. Об этом 29 января сообщил премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в Октябрьский район Уфы.

По его словам, в настоящий момент, из-за отсутствия финансирования, строительные работы в храме приостановлены.

Назаров добавил, что на первом этапе необходимо выделить финансирование на обследование и обустройство наружных сетей храма.

По словам протоиерея Воскресенского собора Ильи Алексанкина, данный храм по сути является единственным в Октябрьском районе города и пользуется большой популярностью у жителей. В этом районе есть еще один небольшой храм на улице Комсомольской, но он в настоящее время закрыт из-за его технического состояния.