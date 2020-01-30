Брюссель, 30 января 2020, 15:51 — REGNUM В сети появилась бесплатная демоверсия хоррор-игры Alisa. Об этом 29 января сообщает портал PCGamer.
По сюжету игры, королевский агент Алиса оказывается в заброшенном особняке. Теперь девушке предстоит разгадывать загадки и выживать среди похожих на кукол гуманоидов.
Разработкой Alisa занимается бельгийский разработчик Casper Croes. Пока неизвестно, когда выйдет полная версия игры.
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