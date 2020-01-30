Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Группа китайских туристов уже прибыла из Гудаури в Тбилиси, но только у двух из них, у детей-близнецов отмечалась повышенная температура, сообщил журналистам руководитель Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, у остальных членов этой группы признаков вирусного заболевания не выявлено, детей же поместят в боксированное отделение и проведут специальное обследование.

«Девять граждан Китая, которые уже доставлены в нашу клинику, вылетели из Китая 21 января, а в Грузию прибыли из Азербайджана. Только у двух из них, у детей-близнецов, отмечается повышенная температура. Поэтому данный факт сочли возможным случаем коронавируса и решили доставить их в Тбилиси. Они будут помещены в боксированное отделение, где им проведут все необходимые исследования. Если диагноз коронавируса не подтвердится, им проведут лечение от обычного ОРВИ. Если же коронавирус подтвердится, а по моему мнению, такая вероятность очень невелика, то дети останутся в клинике и пройдут полный курс лечения от этого вируса», — заявил Тенгиз Церцвадзе.

По его же информации, за последние дни в центр обратился прибывший в Грузию из Китая еще один молодой человек, гражданин Грузии 24 лет, который работал в Китае.

«У него была высокая температура, и он сам обратился к нам для обследования на случай заболевания коронавирусом», — сообщил директор центра.

Пока, согласно официальным информациям минздрава, ни одного случая заболевания коронавирусом в Грузии не выявлено.