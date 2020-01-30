Тбилиси, 30 января 2020, 15:50 — REGNUM Группа китайских туристов уже прибыла из Гудаури в Тбилиси, но только у двух из них, у детей-близнецов отмечалась повышенная температура, сообщил журналистам руководитель Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, у остальных членов этой группы признаков вирусного заболевания не выявлено, детей же поместят в боксированное отделение и проведут специальное обследование.
По его же информации, за последние дни в центр обратился прибывший в Грузию из Китая еще один молодой человек, гражданин Грузии 24 лет, который работал в Китае.
«У него была высокая температура, и он сам обратился к нам для обследования на случай заболевания коронавирусом», — сообщил директор центра.
Пока, согласно официальным информациям минздрава, ни одного случая заболевания коронавирусом в Грузии не выявлено.