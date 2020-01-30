30 января 2020 | Время чтения 6 мин

Не подвергая сомнению заслуги ни одной подводной лодки, так как и один боевой поход является подвигом, уместно просить Верховного главнокомандующего В. В. Путина в преддверии 75-летия Победы рассмотреть материалы о боевой деятельности САМОЙ результативной в годы Великой Отечественной войны подводной лодки Северного флота К-1. Она погибла в 1943 году, как в/ч ее нет, но справедливость должна восторжествовать, и посмертно наградить можно членов ее экипажа.

Владимир Станулевич, , 15:47 — REGNUM После Второй мировой войны военные историки стали уточнять боевые потери сторон. Касательно флотов были опубликованы даты и места гибели большинства боевых кораблей, транспортов и пассажирских судов. Появилась возможность сравнить эти данные с отчетами командиров советских подлодок о потоплении кораблей противника. Оказалось, что разница значительная — по отдельным подлодкам в несколько раз. Такая же ситуация по подводным лодкам Северного флота ВМФ СССР.

К1

Мирослав Морозов, историк военно-морского флота: «По докладам командиров (Северного флота) 224 торпедные и 11 артиллерийских атак закончились повреждением или уничтожением целей… Информация… нуждается в подтверждении или уточнении по архивным материалам наших бывших противников, или хотя бы по историческим работам зарубежных исследователей. Опираясь на них… выявлены результаты 187 торпедных и 13 артиллерийских атак (всего в годы войны совершено 259 торпедных и 14 артиллерийских атак — прим. автора), в результате которых было потоплено 21 транспортное судно… подводная лодка, тральщик, 4 сторожевых корабля, 7 охотников за подводными лодками и 5 мотоботов. Еще 3 транспорта… и 3 мотобота получили повреждения… (итого, по проверенным в иностранных архивах и публикациях данным, 45 кораблей и судов противника уничтожены и повреждены подлодками Северного флота — прим. автора). Данные цифры сильно разнятся с опубликованными в «Боевой деятельности подводных лодок», где указывается, что за годы войны в результате торпедных атак было потоплено или повреждено 211, а от артиллерийских атак — 9 транспортов и боевых кораблей противника»… Материалами противника подтверждается успешность 35 торпедных и 7 артиллерийских атак» (1).

Причина в методике подсчета пораженных целей. В 1941—1942 гг., чтобы зачесть судно в потопленные, было достаточно выпустить торпеду и в подводном положении услышать ее взрыв. Не требовалось даже поднятия перископа. Для неопытных в начале войны экипажей проверка могла оказаться последней. А часть торпед взрывались, не доходя до цели, или на берегу, за попадание торпеды иногда принимали взрывы глубинных бомб преследователей. Ситуация изменилась с введением приказа наркомата ВМФ от 3.06.1943 «Об установлении денежных наград личному составу подводных лодок, торпедных катеров, катеров-охотников и экипажей самолетов ВВС ВМФ за потопление кораблей противника». Для признания победы теперь уже требовалось наблюдение за целью в перископ, а, если это было невозможно, — подтверждение данными разведки. В случае если взрыв после пуска торпеды был, а перископ не поднимался и данных разведки не было, то цель считалась не уничтоженной, а поврежденной. В послевоенные годы часть побед были признаны «безуспешными атаками» и цифры сокращены — по Северному флоту процент успешных торпедных атак снизился с 86,5 до 77,9%.

Мирослав Морозов — работавший в архиве Министерства обороны РФ с 1996 года — признанный авторитет в истории Военно-морского флота, не замеченный в «очернении истории Великой Отечественной войны». И если его, неопровергнутые никем, подсчеты в 4 раза отличаются от официальных изданий, то это повод Министерству обороны РФ в преддверии 75-летия Победы еще раз, с помощью иностранных источников, проверить количество уничтоженной живой силы и техники фашистской Германии и ее союзников. И издать официальный справочник в 2 томах — «Потери Красной Армии, ВВС и ВМФ, войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «Потери фашистской Германии и ее союзников во Второй мировой войне на Восточном фронте (Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.)».

Второе несоответствие — между подтвержденными результатами боевой деятельности подводных лодок Северного флота и наградами, которые они получали. Разница также существенная и вытекает из упрощенной методики признания побед.

Вот подводные лодки Северного флота, занимающие первые четыре места по количеству боевых походов: 1-е место — М-171 и М-172 — по 29 боевых походов, 2-е место — М-174 и М-176 — по 17 боевых походов, 3-е место — Щ-402, Щ-403, Щ-404 — по 16 боевых походов, 4-е место — Щ-422, Л-20, К-1 — по 15 боевых походов (2).

Первые четыре места по количеству потопленных кораблей противника выглядят так: 1-е место — К-1 (потоплено 7 кораблей противника — 5 транспортов, 2 сторожевых корабля), 2-е место — С-56 (потоплено 4 корабля — 2 транспорта, 1 тральщик, 1 сторожевой корабль), 3-е место — К-3 (потоплено 3 корабля — 2 больших охотника, 1 транспорт), 4-е место — Л-20 (потоплены 2 транспорта), Л-22 (потоплены 1 гидрографическое судно и 1 тральщик), С-55 (потоплены 2 транспорта), С-101 (потоплены 1 транспорт и 1 подводная лодка), С-104 (потоплены 1 транспорт и 1 большой охотник), Щ-402 (потоплены 1 транспорт и 1 сторожевой корабль) (2).

Первые четыре места по тоннажу потопленных кораблей занимают: 1-е место — К-1 (16 000 брт), 2-е место — Л-20 (12 500 брт), 3-е место — С-56 (6100 брт), 4-е место — С-55 (6000 брт) (2).

А вот данные о награждении подводных лодок, которые должны вытекать из вышеприведенных цифр, но не всегда это делают: гвардейские и одновременно краснознаменные подлодки — Д-3, М-172, С-56. Гвардейские — К-22, М-171, М-174, Щ-422. Краснознаменные — К-21, Л-22, С-51, С-101, С-104, Щ-402, Щ-403, Щ-404, Щ-421 (2).

Самые заслуженные награды из всех по количеству и тоннажу потопленных кораблей противника у С-56, К-21 и К-22, Л-22, С-101, С-104, Щ-402 (2).

Есть удивительные случаи. К-3, потопившая 3 корабля противника, Л-20, потопившая 2 транспорта противника, С-55, потопившая 2 транспорта противника, не имеют никаких наград. Самая удивительная ситуация с подводной лодкой К-1, потопившей 7 кораблей противника. По подтвержденным победам она самая результативная подводная лодка Северного флота в годы войны. Ни одной награды — ни гвардейской, ни краснознаменной. Пропала без вести в сентябре 1943 года у Новой земли.

Удивительная ситуация «в другую сторону» с подводной лодкой Д-3. Она и гвардейская, и краснознаменная, но не имеет ни одного подтвержденного по немецким источникам потопленного корабля. Несла все тяготы боевых походов, атаковала конвои противника, ее бомбили охотники, попадала в противоминную сеть — но подтвержденных архивами побед не имела.

Не подвергая сомнению заслуги ни одной подводной лодки, так как и один боевой поход является подвигом, уместно просить Верховного главнокомандующего В. В. Путина в преддверии 75-летия Победы рассмотреть материалы о боевой деятельности САМОЙ результативной в годы Великой Отечественной войны подводной лодки Северного флота К-1. Она погибла в 1943 году, как в/ч ее нет, но справедливость должна восторжествовать, и посмертно наградить можно членов ее экипажа. Представление на посмертное награждение экипажа К-1 могут сделать командование ВМФ РФ, Северного флота, органы власти Мурманской и Архангельской областей, ветеранские организации. Победа будет чуть-чуть радостнее, если такое награждение состоится.

Примечания:

М. Э. Морозов. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Ч. 3. Северный флот, М, 2004, с. 80−81; Там же.

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