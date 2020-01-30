Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Группу туристов из Китая в количестве девяти человек везут на машине скорой помощи в больницу в Тбилиси. Об этом 30 января сообщает «Первый канал» Грузинского телевидения.

По данным журналистов, причиной для этого стала повышенная температура у двоих детей из группы.

Информацию журналистам подтвердил председатель Научного совета Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. При этом, он заверил, что вероятность обнаружения у заболевших коронавируса 2019-nCoV почти отсутствует, так как группа прибыла из мест, где данная болезнь не была зарегистрирована.

Имнадзе также сообщил, что в качестве мер по недопущению распространения вируса в Грузии туристы из Китая все равно будут находиться под наблюдением.

По данным Тбилисской инфекционной больницы, где ожидают китайских граждан, они прибыли в Грузию 21 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса