Ванкувер, Канада, , 15:45 — REGNUM Стратегическая игра Company of Heroes выйдет на интернет-планшете iPad 13 февраля 2020 года. Об этом сообщалось 30 января в ролике на YouTube-канале компании Feral Interactive.

Сейчас все желающие могут оформить предварительный заказ на игру. Разработчики сообщают, что для iPad-версии был разработан новый интерфейс, позволяющий с лёгкостью совершать сложные тактические манёвры.

Напомним, оригинальная Company of Heroes вышла в 2006 году. Игроки и критики высоко оценили проект.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки поставили Warcraft III: Reforged меньше двух баллов на Metacritic