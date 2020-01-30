Ставрополь, , 15:46 — REGNUM Фонд помощи таксистам, оказавшимся в трудной ситуации, появится на Ставрополье. Создадут его члены недавно созданного в краевой столице Союза профессиональных водителей такси, пишет NewsTracker.

Активисты движения уже начали собирать деньги для помощи семье коллеги, который с 23 января находится в коме. Напомним, в тот день в Ставрополе случилось ДТП, в котором серьезно пострадал 25-летний таксист, отец троих детей. Мужчина ехал по заказу, когда на перекрестке в машину на большой скорости врезался Volkswagen Golf под управлением 18-летнего лихача.

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Отметим, что решение организовать Союз профессиональных водителей такси в конце 2019 года приняли активные таксисты Ставрополя. Войти в него могут представители любых агрегаторов. Среди их основных целей — отстаивание своих прав в конфликтах с агрегаторами и борьба с нарушениями среди «своих». В ближайшие дни Союз должен быть оформлен на официальном уровне.