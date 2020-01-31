Москва, , 15:03 — REGNUM Российская судебная система не готова к возврату смертной казни, считает половина участников опроса ИА REGNUM. Лишь четверть респондентов полагает, что отечественная судебная система — один из столпов государства — готова к возврату смертной казни.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 7 «Готова ли наша судебная система к возврату смертной казни в качестве наказания, как Вы считаете?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В мегаполисах расклад ещё жёстче: оценка эффективности судебной системы едва дотягивает до четверти опрошенных, а неэффективность достигает 50%. Чуть менее категоричны жители провинций, но наиболее полярно расхождение в оценке готовности/неготовности судебной системы к отмене смертной казни в Северокавказском федеральном округе, 27% респондентов из которого судебную систему считают готовой, а 52% — нет.

Максимально оптимистичны в этом отношении силовики, 35% которых в готовности не сомневаются (сомневаются 46%). Это превзошло даже оптимизм муниципальных и госчиновников (30% — за готовность, 50% — против).