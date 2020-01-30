Орск, Оренбургская область, , 15:41 — REGNUM В Орске летом 20 202 года планируют начать строительство нового физкультурно-оздоровительного центра «Локомотив» и реализовать проект летом 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что спортзал стадиона «Локомотив» был признан аварийным в 2018 году. По данным orsk.ru, проект нового комплекса должны были утвердить в декабре 2019. В октябре был представлен только эскиз. А в январе 2020 года архитектурная концепция изменилась. На разработку проектно-сметной документации из муниципального бюджета готовы выделить 1,5 млн рублей.

Во время визита в Орск губернатор Денис Паслер выразил недовольство тем, что темпы работ по реализации проекта строительства затянулись. При своевременной подготовке эскиза, документации для проведения торгов, строительство объекта могли бы начать уже в мае 2020 года. Вместе с тем, глава региона дал положительную оценку новому архитектурному решению ФОКа.